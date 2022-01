Lieber arbeitslos als geimpft – jetzt ist prominenter Impfgegner tot

Robert LaMay arbeitete jahrelang als Polizist im US-Bundesstaat Washington. Im Oktober 2020 sorgte er für Schlagzeilen, als er seinen Job aufgab, weil er nicht bereit war, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Jetzt ist der Impfgegner tot. Er starb an Covid-19. LaMay wurde nur 50 Jahre alt.

Es ist eine tragische Geschichte. Robert LaMay war seit 1999 als State Trooper im Einsatz. Im vergangenen Jahr sollte er sich impfen lassen, um seinen Job weiter ausüben zu können. Das lehnte er entschieden ab – mit allen Konsequenzen.

Das Video von seinem letzten Funkspruch als Polizist ging im Oktober viral. In dem Funkspruch hatte er Jay Inslee, den Gouverneur von Washington beleidigt. Er könne ihn am Arsch lecken, hatte der frustrierte Polizist, der damals seinen Dienst quittieren musste, gesagt. LaMay wurde durch sein Video zu einem regelrechten Helden der Impfgegner-Bewegung.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Former Washington State trooper Robert LaMay, who went viral when he was fired for refusing to get vaccinated and told the governor to ‚kiss his ass,‘ has died of COVID-19 pic.twitter.com/yjX8aeeOGE

— BNO Newsroom (@BNODesk) January 29, 2022