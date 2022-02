Lehrerin fällt kurz nach Geburt ihres Sohnes ins Corona-Koma – jetzt ist sie tot

Eigentlich war das Familienglück der Chandlers am Valentinstag perfekt, denn Alex Chandler und ihr Ehemann James waren rund einen Monat zuvor, am 9. Januar, zum ersten Mal Eltern geworden. Doch am 13. Februar erlag die junge Mutter den Folgen einer Corona-Erkrankung.

Wie das US-Portal „25ABC“ berichtet, war sie bereits bei der Entbindung mit Corona infiziert gewesen. Trotzdem erlaubte ihr das Krankenhauspersonal, mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Nachwuchs nach Hause zu gehen.

Corona-Koma nur einen Tag nach Krankenhaus-Entlassung

Dort verschlechterte sich aber der gesundheitliche Zustand der Lehrerin aus Texas binnen weniger Stunden. Nur einen Tag nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus musste sie wieder in die Notaufnahme – diesmal wegen Atemproblemen. Daraufhin wurde Chandler erneut auf Corona getestet – und erneut fiel der Test positiv aus. Zeitgleich wurde auch eine Lungenentzündung bei ihr festgestellt.

Alex Chandler – 33, Died 2/13/22. Teacher, Montague Village Elem, Killeen ISD, TX. Fully vaxxed; Became ill 1/6. Baby Beau born 1/9. After yrs of infertility, Covid robbed her of being a Mom. Is 92nd TX school staff posted who’s died since late July.https://t.co/aIxSW0yS0P pic.twitter.com/1UFOmLqJxH — School Personnel Lost To Covid (@LostToCovid) February 17, 2022

Daraufhin erlitt die Patientin einen beidseitigen Lungenkollaps. Die Ärzte mussten sie künstlich beatmen, sie fiel ins Koma. Über den Gesundheitszustand der Frau informieren Angehörige seit dem Vorfall über eine GoFundMe-Seite.

Auf der Spendenseite gab es auch Ende Januar ein Update – Chandler musste im Koma mit einer weiteren Infektion kämpfen. Um was für eine Infektion es sich dabei handelte, konnten die Ärzte demnach allerdings nicht endgültig nachweisen.

Letztlich gab es einen Tag vor dem Valentinstag aber die traurige Kunde für Freunde und Familie von Alex Chandler. Sie starb an den Folgen der Corona-Infektion, wachte aus dem Koma nicht mehr auf. Ihr Sohn verlor seine Mutter mit gerade einmal einem Monat. Für die Hinterbliebenen der Lehrerin werden nun Spenden gesammelt. Ein fünfstelliger Betrag ist bereits zusammengekommen.