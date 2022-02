Mädchen gibt Lehrerin einen Zettel, dann wird es gruselig

Es muss die Hölle gewesen sein, die die Frau durchgemacht hat. Denn offensichtlich wusste sie sich nicht mehr anders zu helfen, als ihrer Tochter einen Zettel zuzustecken. Die Tochter übergab diesen Zettel der Lehrerin und damit wurde der Stein erst ins Rollen gebracht.

Denn dann erst wurde die Polizei hinzugezogen, die anschließend schreckliche Entdeckungen machen musste, wie der Sender „Fox5“ berichtet. Auch das Portal „toofab“ berichtete über diesen Fall und beruft sich dabei auf den TV-Sender als Quelle. Als die Polizei am Haus des Mädchens ankam, befreite sie nicht nur die Mutter, die dort gegen ihren Willen festgehalten wurde, sondern fand auch den toten kleinen Bruder in der Gefriertruhe in der Garage.

Die Mutter schrieb unter anderem auf den Zettel, dass sie auch ihren vier Jahre alten Sohn seit Dezember nicht mehr gesehen habe. Die Beamten stürmten das Haus und nahmen den 35-jährigen Brandon Toseland unmittelbar fest. Er soll die Frau monatelang misshandelt haben, sagte sie anschließend aus. Auch durfte sie die Garage nicht mehr betreten, wohl weil der Junge schon seit Dezember in der Truhe gelegen haben muss.

A man accused of killing a Las Vegas boy and placing his body in a freezer had a history of domestic violence, according to police and court records. Lauren Martinez (@LMartinezNews) reports.

DETAILS: https://t.co/Tu1m1F8wlE pic.twitter.com/4JM06ogR0W

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) February 25, 2022