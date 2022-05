Krasse Videos aus Süddeutschland: Tornado fegt komplettes Hausdach weg

Ein heftiges Unwetter wütete am Freitag, 20. Mai, in verschiedenen Regionen der Republik. In Paderborn und Lippstadt (NRW) etwa kam es zu heftigen Tornados mit 40 Verletzten! Derartige Stürme kennt man eigentlich nur aus den USA!

Jetzt sind die schlauchförmigen Horror-Böen auch in Deutschland angekommen. Nicht nur in Ost-Westfahlen sorgte der Sturm für Wirbel. Auch in Düsseldorf kam die Feuerwehr aufgrund ständiger Einsätze einfach nicht zur Ruhe. So waren in der NRW-Landeshauptstadt diverse Keller und Tiefgaragen vollgelaufen.

Doch auch im Süden Deutschlands wüteten Tornados. Ein Tonight-News-Leser schickte uns seine Aufnahmen aus Riedlingen (Baden-Württemberg). Was darauf zu sehen ist, ist unglaublich: Schlauchartige Tornados fegen durch Bäume, wirbeln Äste umher und dann reißt der mächtige Sturm auch noch ein ganzes Hausdach ab! Hier wurde das Unwetter zur absoluten Lebensgefahr.

„So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen“, stellt Leser Dario fest. Sein eigenes Haus in Riedlingen blieb stehen, die Nachbarschaft ist am Tag nach dem Sturm komplett verwüstet.

