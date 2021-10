Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Überholmanöver auf der Krombacher Höhe (NRW) mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert und ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann am Mittwochnachmittag zunächst im Kreisverkehr auf der Krombacher Höhe auf die B54 in Richtung A4 abgebogen. Nach wenigen hundert Metern soll er laut Zeugenaussagen sein Fahrzeug gewendet haben und in Richtung Kreisverkehr zurückgefahren sein.

>> Autofahrer stirbt bei Unfall – Bundesstraße stundenlang gesperrt <<

Er habe dann mit hoher Geschwindigkeit mehrere vor ihm fahrende Autos überholt. Dabei kam es zu dem Unfall mit dem entgegenkommenden Lkw. Der 30-Jährige war eingeklemmt, die Feuerwehr musste ihn aus seinem Fahrzeug herausschneiden. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

>> Weil er ein Auto überholte: Mann verprügelt Motorradfahrer und zerstört Helm <<

Der 47 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt zur genauen Unfallursache. Der Autobahnzubringer B54 zwischen Kreisverkehr und A4 war am Abend wegen Bergungsarbeiten noch voll gesperrt.