Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen (Brandenburg) fünf Tote gefunden – darunter drei Kinder. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus.

Königs Wusterhausen: Fünf Tote in Wohnhaus gefunden – darunter drei Kinder

Die Polizei hat in einem ein Einfamilienhaus in Senzig, einem Ortsteil der Stadt Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald, fünf Tote in einem Wohnhaus gefunden. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa