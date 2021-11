Kölner Pascha macht wieder auf – doch es gibt einen Haken

Hinter Europas größtem Bordell liegen harte Zeiten. Corona zwang das Pascha in Köln-Nippes zu monatelangem Stillstand. Im März 2021 war der Puff dann endgültig pleite. Nach der Insolvenz folgte der Besitzerwechsel.

Und siehe da: Trotz Corona-Pause wurde im Pascha wieder ordentlich gehämmert. Aufwändige Umbaumaßnahmen von innen und außen sollen den Eyecatcher in der Hornstraße 2 jetzt in neuem Glanz erstrahlen lassen. In der Nacht von Sonntag auf Montag (16. November 2021) öffnet das Pascha nach acht Monaten Pause wieder seine Tore. Beginn der neuen Ära in dem mittlerweile pink gestrichenen Bordell mit Orient-Touch soll um 24 Uhr sein.

Pascha Köln: Neueröffnung am 16.November 2021 – das ist anders

Betreiber, Angestellte und Kunden können es kaum abwarten, bis Europas größter Puff endlich wieder aufmacht. Auf der Pascha-Homepage wird sogar ein Countdown runtergezählt. So groß die Vorfreude auf den nächsten Bordell-Besuch aber auch sein mag: Einige Punkte haben sich verändert.

Wie der neue Betreiber André Wienstroth im „Express“ verrät, soll zunächst nur das Laufhaus öffnen. Club- und Table-Dance-Bereich sollen erst vier bis sechs Wochen später nachziehen. Und: Ab jetzt soll es keine „Freisauf-Partys“ mehr geben. Stattdessen wolle man „angemessene Preise“ für Drinks einführen, erklärt Ex-Türsteher und Pascha-Betreiber André Wienstroth dem Blatt. Für eine Tonight-News-Anfrage war er am Mittwoch nicht zu erreichen.

>> Köln: Diese Partys solltet ihr diese Woche nicht vergessen <<