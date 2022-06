Kleiner Junge macht großes Geschäft auf Baumarkt-Klo – Papa ist der Leidtragende

Normalerweise ist das englische Glastonbury bekannt für ein großes Musikfestival. Nun aber könnte die Ortschaft im Osten Englands auch wegen eines kleinen Jungen Berühmtheit erlangen.

Denn ein Vierjähriger hat in einem Baumarkt in dem 9000-Seelen-Ort in einem Baumarkt auf einem Ausstellungsklo sein großes Geschäft verrichtet. Als der Junge mit seinen beiden Geschwistern und seinen Eltern durch den Laden ging, sah er die Toiletten und dachte wohl nichts Böses, als er plötzlich den Deckel hochklappte und sich entleerte.

Auch die Eltern waren völlig überrascht. „Wir wollten nur eine Wäscheleine kaufen, drehten uns um und schon saß Jacob auf einer der Toiletten. Ich rannte hin, um ihm zu sagen, dass er da runter soll, aber es war zu spät“, so die Mutter in einem Beitrag auf Facebook.

Die Eltern nahmen es letztlich mit Humor und kümmerten sich um die Beseitigung. Während die Mutter den Sohnemann sauber machte, kümmerte sich der Vater um die Toilette. „Zuerst war uns das hochnotpeinlich, aber dann fanden wir es lustiger und lustiger“, erzählten die Eltern im britischen Frühstücksfernsehen „This Morning“.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: