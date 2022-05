Erschnüffeln Spürhunde an Flughäfen bald Corona? Lauterbach ist dafür

Mit seinen düsteren Zukunftsprognosen ist Karl Lauterbach (SPD) bereits medial aufgefallen. Während alle Maßnahmen gelockert wurden und sich die Corona-Situation in Deutschland entspannt hatte, kündigte er für den Herbst 2022 eine neue „Killer-Variante“, die noch ansteckender und noch tödlicher sein solle, an. Nun twitterte der Gesundheitsminister seine jüngste Idee, wie er die Pandemie an Flughäfen eindämmen will.

Spürhunde werden dort eigentlich zur Vermeidung von Drogenschmuggel oder Sprengstofftransport eingesetzt. Gesundheitsökonom Karl Lauterbach fände es angemessen, wenn die Polizeihunde bald auch Corona-Varianten differenziert erschnüffeln würden.

Spürhunde können COVID zuverlässig riechen und feststellen. Sie können wahrscheinlich auch auf neue Varianten spezialisiert werden. Für Flughäfen wäre dies eine zusätzliche Sicherheit. https://t.co/NeaTILnsfH — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) May 17, 2022

Sein Tweet im Wortlaut: „Spürhunde können COVID zuverlässig riechen und feststellen. Sie können wahrscheinlich auch auf neue Varianten spezialisiert werden. Für Flughäfen wäre dies eine zusätzliche Sicherheit.“ Angelehnt ist sein Vorschlag an eine finnische Studie, welche er seinem Post angehängt hat.

Ob die Diensthunde in Deutschland bald wirklich für das Riechen von Coronaviren ausgebildet werden, bleibt abzuwarten. Von der Twitter-Community bekommt Karl Lauterbach aber erst mal wieder sein Fett weg. So retweetet beispielsweise Ex-„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt den Post und schreibt: „Man liest das und denkt unweigerlich, alles klar, wir werden von Verrückten regiert.“

Man liest das und denkt unweigerlich, alles klar, wir werden von Verrückten regiert. https://t.co/uofrDko07O — Julian Reichelt (@jreichelt) May 17, 2022

Ein anderer Nutzer stichelt: „Das übertrifft fast, aber nur fast, den legendären Toilettenspülungs-Tweet. Muss ja super laufen im Gesundheitswesen, wenn der Minister Zeit für Studien zu Klospülungen und Covid-Schnüffelhunden hat.“

Das übertrifft fast, aber nur fast, den legendären Toilettenspülungs-Tweet. Muss ja super laufen im Gesundheitswesen, wenn der Minister Zeit für Studien zu Klospülungen und Covid-Schnüffelhunden hat. 😉👍https://t.co/IzIDvlu9oq — rumpelstilzchen_reloaded (@rmp1st1zchn) May 17, 2022

Eine Nutzerin merkt an: „In der Tat totalitäre Phantasien. Ich stelle mir Kinder vor, die in Deutschland aus dem Flugzeug steigen und sich von Hunden, die so groß sind wie sie und vor denen sie Angst haben, abschnüffeln lassen müssen. Und dann bin ich nur noch fassungslos ob eines solchen Gesundheitsministers.“

In der Tat totalitäre Phantasien. Ich stelle mir Kinder vor,die in D aus dem Flugzeug steigen und sich von Hunden,die so groß sind wie sie und vor denen sie Angst haben,abschnüffeln lassen müssen. Und dann bin ich nur noch fassungslos ob eines solchen GMs.https://t.co/v6foBvAIk8 — Elisabeth Kaleko (@ElisabethKaleko) May 17, 2022

Mehr News zum Thema: