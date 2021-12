Kannibalismus-Alarm in Hamburg: Frau bietet Menschenfleisch auf eBay an

Eigentlich ist die Rubrik „Zu Verschenken“ auf eBay ein äußerst karitativer Ort, bei dem die meisten Menschen nur mit guten Absichten inserieren. Diese Annonce jedoch schockte einige Nutzer des beliebten Verkaufsportals: „Menschenfleisch zu verschenken“ hieß es da. Kein Wunder also, dass schnell die Polizei auf den Plan trat.

Die Erstellerin der Anzeige konnte dank angegebener Handy-Nummer schnell ausfindig gemacht werden. Auch der Durchsuchungsbeschluss der Wohnung war dank des Verdachts auf Störung der Totenruhe nur eine Formalie. Laut RTL bekam die Hamburgerin im Stadtteil Steilshoop anschließend Besuch von der Polizei – und war sichtlich von der ungewöhnlichen Störung überrascht.

Rache wird am besten kalt serviert : Frau verfüttert ihren toten Freund an Nachbarn

Es stellte sich heraus: Anstelle ein düsteres Horrorkabinett im heimischen Kühlschrank zu bunkern, wollte die Frau einfach nur ihr Hähnchenfleisch los werden. Um die Anzeige auf eBay zu schalten griff die junge Frau auf die Spracherkennung ihres Handys zurück und formulierte den Text auf diese Weise. Leider machte die Software aus dem Wort „Hähnchenfleisch“ kurioser Weise „Menschenfleisch“ – der diktierte Text ging dann ohne Gegencheck der Frau online.

Horror-Anzeige hat keine weiteren Folgen für Frau

Am Ende musste selbst die Polizei über den Fall lachen. Der Frau wird die eBay-Anzeige sicher noch einige Zeit im Gedächtnis bleiben – hoffentlich ebenso wie die Gewissheit, dass man seinen Text auch in gesprochener Form besser nochmal gegenlesen sollte. Gegenüber RTL bekundeten die Ermittler: „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen.“ Es drohen also wahrscheinlich keine weiteren Strafen für die Frau.

