Kann man sich mehrmals mit Omikron infizieren? Das sagen Experten

Die Omikron-Variante hat sich zum dominanten Coronavirus entwickelt. Damit ist das Szenario eingetroffen, von dem Wissenschaftler schon seit einigen Wochen überzeugt sind. Damit stellt sich aber gleich eine neue Frage: Kann man sich zweimal mit Omikron infizieren?

Wissenschaftler haben darauf wohl nun eine Antwort gefunden und sie lautet: Ja. So hat der renommierte US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding erklärt, dass es absolut möglich ist, sich zweimal mit Omikron zu infizieren. Vor allem dann, wenn die erste Infektion nur leicht war und somit nur eine „niedrige Dosis“ Omikron das Immunsystem nicht genügend stimuliert hat.

There are lots of recent anecdotes about new #Omicron reinfections after a recent Omicron infection. It’s certainly possible if your first Omicron infection was a low-dose one that didn’t stimulate your immune system enough or if you’re immunocompromised. Be careful folks. 🙏 https://t.co/k0lcBibyl7

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 15, 2022