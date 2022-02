Irres Video von Corona-Protest: Impfgegnerin verlässt ihren Mann wegen Booster-Impfung

Nicht nur in Deutschland, auch in Neuseeland gibt es immer wieder Proteste gegen die dort vorherrschende Corona-Politik. Eine Frau aber meint es offenbar richtig ernst mit ihrem Protest. So erklärte sie dem neuseeländischen Sender „1News„, dass sie sogar ihren Mann verlassen habe, weil dieser sich eine Booster-Impfung abgeholt habe.

„Ich verlasse meinen Ehemann. Er hat heute die Booster-Impfung bekommen. Er ist weg. Ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich glaube wirklich, er wird sterben, aber das führt jetzt vom Thema weg.“ Das Video ist bereits zu einem viralen Hit geworden, auf TikTok wurde es schon über 800.000 Mal aufgerufen, die 70.000 Likes sprechen ebenfalls eine eindeutige Sprache.

Um das Video sind inzwischen einige Diskussionen entbrannt. Der Großteil schlägt sich dabei auf die Seite des Ehemanns. „Ich habe schon von einigen kleineren negativen Nebenwirkungen der Impfung gehört, aber das ist das erste Mal, dass ich von einer positiven Nebenwirkung höre“, heißt es dort unter anderem. „Stellen Sie sich vor, ihr Mann sitzt um 19 Uhr mit einer Tasse Tee vor dem Fernseher und erfährt im nationalen Fernsehen, dass seine Frau sich von ihm scheiden ließ“, sagt ein anderer User.

Die Proteste in Neuseeland sind angelehnt an die kanadischen Proteste der Trucker-Fahrer, die sich inzwischen zu einem Anti-Impf-Protest gewandelt haben. Auch in Neuseeland werden Straßen von LKW und Wohnmobilen blockiert, um gegen die Corona-Politik von Premierministerin Jacinda Ardern zu protestieren.

