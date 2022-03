Irres Video: Experte beginnt Frustsaufen live im russischen TV-Studio

Im Grunde muss alles, was aktuell in Russland passiert, mit absoluter Ernsthaftigkeit betrachtet werden. Aufgrund dieses Videos korrigieren wir: „fast alles“. Zu sehen ist ein TV-Experte, der uns dann doch zum Lachen gebracht – auch wenn ihm nicht zum Lachen zumute ist. Aber Frustsaufen im TV-Studio? Das muss man sich erst einmal trauen.

Die Medien unter Kontrolle des Staates – die Lage spitzt sich in Russland auch diesbezüglich immer mehr zu. Allerdings können die Verantwortlichen dann offenbar doch nicht alles kontrollieren. So ist ein Gespräch im russischen Fernsehen über die wirtschaftliche Lage ganz anders verlaufen als sich die meisten es vorher vorgestellt haben dürften.

Im Mittelpunkt diesen irren Videos steht Aleksandr Butmanov! Er hat – zugegebenermaßen eher ungewollt – für eine ziemlich kuriose Szene gesorgt. Denn eigentlich sind die Sorgen des TV-Experten ernstzunehmen. Aufgrund der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland in Folge der Ukraine-Invasion ist der Börsenmarkt in Russland im Grunde tot. Und das sind nicht unsere Worte, sondern die des Wirtschaftsexperten.

Russian stock market expert Aleksandr Butmanov was invited by Russian TV to talk about the Russian stock market after sanctions.

It didn’t go as planned.

He said it’s doomed and that he will have to work as Santa Claus again

Translation in comments ⬇️pic.twitter.com/bvQy7Dbq2n

