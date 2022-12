Iraner (†27) feiert WM-Aus und wird sofort erschossen

Nächstes Drama im Iran! Der junge Mehran Samak (†27) feierte in Bandar Ansali am Kaspischen Meer die Niederlage der iranischen Nationalmannschaft gegen die USA. Als das WM-Aus seines eigenen Landes am Dienstag (29. November) feststand, fuhr er hupend mit seinem Auto über die Straße.

Mehran Samak, 27 Jahre alt. Hat gestern Abend mit seiner Verlobten die Niederlage von Team Mullah gefeiert, ist in seinem Auto gesessen, hat gehupt und ein Regimescherge hat ihm direkt in den Kopf geschossen. Er war sofort tot. RIP. #IranRevolution pic.twitter.com/10dxXVmJUd — Shoura Hashemi (@ShouraHashemi) November 30, 2022

Diese Aktion bezahlte er mit seinem Leben. Wie die iranische Menschenrechtsorganisation IHR (Sitz in Oslo, Norwegen) mitteilte, wurde er unmittelbar von Sicherheitskräften der iranischen Regierung durch einen Kopfschuss getötet. Das wurde auch vom Center Of Human Rights In Iran (CHRI) bestätigt.