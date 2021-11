Doch nicht tot: Mann wacht in Leichenhalle wieder auf

Es war alles andere als ein guter Tag für den indischen Elektriker Srikesh Kumar. Erst wurde er in Moradabad, östlich von Neu Delhi, auf der Straße von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Und dort erklärte man den 45-Jährigen schließlich nach einer Untersuchung für tot.

Also ging es für Kumar ohne Umschweife ins Leichenschauhaus. In der Zwischenzeit wurden die Polizei und die Angehörigen von Kumar benachrichtigt. Sechs Stunden später war dann auch die Familie von Kumar vor Ort. Und dort fand man den angeblichen Leichnam lebend vor.

Man who was declared dead after an accident and was kept inside the freezer of the mortuary turned out to be alive while filing 'panchnaama' before sending the body for autopsy. Incident reported from UP'S Moradabad.

Video credit: @ShariqTv9 pic.twitter.com/UnmUdoGR9P

