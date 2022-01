Impfgegner stürmen Impfzentrum – dann macht die Polizei kurzen Prozess

Menschen haben in einem Impfzentrum im Londoner Stadtteil Ealing darauf gewartet, sich impfen zu lassen. Dann wurden sie und die Mitarbeiter aber von drei Impfgegnern gestört. Sie stürmten das Gebäude und forderten die sofortige Schließung des Corona-Impfzentrums. Die Polizei ließ aber nicht mit sich reden.

Laute Ansprachen, Poster und Gesetze, die ihnen vermeintlich recht geben sollen – so haben drei Impfgegner laut „Daily Mail“ ein Corona-Impfzentrum in London gestürmt. Man könnte sagen, dass sie auf ihren Auftritt zumindest vorbereitet waren. Allerdings machten sie damit wenig Eindruck bei den im Impfzentrum Beschäftigten und den Impfwilligen.

New⛔️💉: Vaccine Centre in Ealing targeted by ‘Common Law Constables’ claiming vaccines are under investigation and the centre must close.

Staff and members of the public receiving the vaccine harassed. Antivaxxers ignore requests to leave the premises.

1/5#Antivaxxers pic.twitter.com/byTdqPQRUy

— Covid Radicalisation (@CovidRadicals) January 26, 2022