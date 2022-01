Impfgegner ruft aus Intensivstation zu Demos auf – und stirbt kurz darauf an Corona

Die Regensburger Impfgegner-Szene trauert um Otmar Spirk. Der Rechtsanwalt, der sich vor allem für Obdachlose und Drogensüchtige einsetzte, starb an den Folgen des Coronavirus. Fatal: Er war einer der größten Impfgegner Bayerns, betitelte sich selbst als „Querdenker“.

Der Endsechziger betrieb bis kurz vor seinem Tod noch einen Blog namens „Leben und leben lassen„. Subtext: Jeder soll frei entscheiden können, ob er sich impft oder nicht. Auch gegen andere Maßnahmen – wie etwa die 2G-Regel (Ausgrenzung von Ungeimpften) – setzte er sich zur Wehr.

Im Dezember dann die Wendung. Spirk erkrankte an Corona. Es erschien ein Update auf seinem Blog: „Liebe Leser, der Herausgeber ist seit 1 Woche an Covid 19 erkrankt und hütet sein Bett. Herzlicher Gruß.“

Schräg: Im Dezember, als Spirk bereits auf der Intensivstation versorgt wurde, rief er noch zur Teilnahme an Demonstrationen gegen die Maßnahmen in Regensburg auf. Dabei zitierte er die jüdisch-deutsche Publizistin Hannah Arendt: „Wer sein Leben auf Knien verbringt, hat keines.“

Anscheinend ist heute Otmar Spirk an #Corona verstorben. Herr Spirk war aktiv in der Impfgegnerszene und als Anwalt in dem Milieu.

Wenn Bockigkeit und ideologische Verlorenheit zum Tod führen ist es trotzdem schade um ein Menschenleben.https://t.co/4a4w33LdcW

