Aktuelles

Impfbetrug von zwei Ärztinnen: Verdünnter Impfstoff und gefälschte Ausweise

24. Dezember 2021

Corona-Skandal in Bayern: Zwei Ärztinnen in Niederbayern stehen im Verdacht, in zahlreichen Fällen Impfbetrug begangen zu haben. Ihnen wird vorgeworfen, Impfgegnern die Impfpässe gefälscht und anderen Patienten verdünnten Impfstoff gespritzt zu haben.