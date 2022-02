Impfstreit endet im Crash: Frau fährt mit SUV über Kombi einer Impfgegnerin

Eine Frau wurde von der Polizei wegen eines heftigen Zusammenstoßes mit einer offensichtlichen Impfgegnerin in Canberra, der auf Video festgehalten wurde und in den sozialen Medien viral ging.

Der schnell eskalierende Streit, der von einem Mitglied der Impfgegner-Gruppe „Convoy to Canberra“ aufgezeichnet wurde, zeigte, dass die Frau ihren SUV der Marke Holden Captiva auf den Volkswagen-Kombi der Demonstrantin fuhr.

holy shit wait for it… pic.twitter.com/FTUvsb4KVz — matt (@mattDCLXVI) February 13, 2022

Geimpfte fährt mit SUV über Kleinwagen von Impfgegnerin

In dem Video behauptete die Frau, die Demonstrantin sei rückwärts in ihrem SUV gefahren und nannte sie eine „Asi-Schlampe“. Der Streit wurde immer hitziger, und die offensichtlich Einheimische forderte die Demonstrantin auf, sich „aus Canberra zu verpissen“. Die Impfbefürworterin fuhr fort: „Such dir einen Job und finde etwas Besseres, was du mit deinem verdammten Leben anfangen kannst.“

Die Demonstrantin fragte dann zunächst mal nach dem Führerschein der Frau, bevor sie sie eine „Verrückte“ nannte. „Ja, hab ich“, antwortete die Frau, bevor sie ihr Auto in das Fahrzeug der Demonstrantin auf spektakuläre Art und Weise rammte.

Und: Auf Twitter feierte die Kamikaze-Fahrerin sich offenbar auch noch für die Tat: „Habe auf dem Auto einer Impfgegnerin geparkt“, schreibt sie unter ein Video auf Twitter, das den Crash zeigt.

In einer Erklärung bestätigte ACT Policing, dass sich der Vorfall am Samstag gegen 10 Uhr im Norden von Canberra ereignet hatte. „Die Polizei hat mit beiden Fahrern gesprochen und bestätigt, dass es bei dem Zusammenstoß keine Verletzungen gegeben hat“, sagte ein Sprecher.

„Convoy to Canberra“: Kamikaze-Fahrerin erhält Anzeige

„Anfragen zu dem Vorfall sind heute eingetreten, und dem Fahrer eines schwarzen SUV wird ein Verstoß wegen fahrlässiger Fahrweise auferlegt“, so die Polizei. Weiter heißt es von den Behörden: „Die ACT-Polizei fordert alle Fahrer auf, auf unseren Straßen geduldig zu bleiben und sicher zu fahren.“

Die Beamten konnten nicht bestätigen, ob der Zusammenstoß zwischen einer Anhängerin des Konvois und einer Einwohnerin von Canberra stattfand, wie es den Anschein hatte. Es wurde in den sozialen Medien und auf der Telegram-Seite der Gruppe weit verbreitet und keiner Quelle zugeordnet.

