Immun dank Omikron? Virologe prophezeit 20 bis 30 Jahre Schutz vor Corona

Francois Balloux ist Direktor des University College in London und bereits seit längerer Zeit tief in die Corona-Diskussion in den sozialen Medien involviert. Laut ihm soll eine Ansteckung mit der Omikron-Variante die Karten vollkommen neu mischen. Ein schwerer Krankheitsverlauf sei damit vom Tisch, Corona würde in Zukunft ähnlich wie ein Grippe behandelt werden – inklusive jährlicher Impfung.

Als etablierte und anerkannte Corona-Stimme (etwa mit knapp 150.000 Followern auf Twitter) finden die Worte von Professor Balloux natürlich Gehör. Dennoch zeigen sich viele Kollegen eher zurückhaltend. Allen voran was seine neuesten Aussagen angeht: Demnach sei man nach einer Corona-Infektion mit der Omikron-Variante 20 bis 30 Jahre vor schwerwiegenden Krankheitsverläufen geschützt, wie Balloux gegenüber der norwegischen Zeitung „Aftenposten“ erklärte.

I don’t know what the article says, and I appreciate that this headline may seem confusing out of context. That said, while neutralising antibodies in the blood wane after a few months, T/B cells likely provide immune protection against severe symptoms for decades.

— Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) February 16, 2022