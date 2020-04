Eigentlich wollten Pop-Star Jennifer Lopez und ihr Verlobter Alex Rodriguez demnächst vor den Traualtar treten. Doch das Coronavirus hat die Hochzeitspläne der beiden ordentlich durcheinandergewirbelt.

Wie es weitergehe, sei aufgrund der gegenwärtigen Situation ungewiss: „Wir müssen jetzt mit dem Flow gehen“, sagte der Ex-Baseball-Spieler in der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon. Momentan habe die Gesundheit und Sicherheit höchste Priorität.

Dennoch lässt sich der 44-Jährige nicht die Laune verderben. Angesprochen auf den im Auto gefeierten Geburtstag seiner Tochter Ella, sagte Rodriguez, vielleicht würden sie ja auch eine Drive-Through-Hochzeit feiern. „Das wäre billiger“, scherzte er.

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez sind seit Anfang 2017 zusammen. Den Heiratsantrag machte der Ex-Baseball-Spieler im März letzten Jahres. Den Kniefall soll er nach eigenen Worten heimlich trainiert und sechs Monate lang geplant haben.

Bei so einer Traumfrau wie J.Lo sollte der Antrag auch sitzen, da ist die perfekte Vorbereitung eine Pflichtsache. Erst vor kurzem verzückte die 50 Jahre alte Sängerin ihre Fans mit diesem unglaublich heißen Bikini-Foto:

Komplett zieht sich die Sängerin aber nur privat aus. Für Männermagazine wie den Playboy gab es bislang nur Körbe. Wir zeigen euch hier, welche Stars – im Gegensatz zur künftigen Ehefrau von Alex Rodriguez – dort schon nackt zu sehen waren.

Und auch für einen Hollywood-Film zog sie bislang nicht blank – ganz im Gegenteil zu zahlreichen Kolleginnen. Hier geben wir euch einen Überblick, über nackte Schauspielerinnen in Kinofilmen. Und das, obwohl J.Lo alles andere als prüde ist.

Ihren letzten richtig großen Auftritt hatte Lopez gemeinsam mit Shakira in der Halbzeitpause des Super Bowls. Die gemeinsame Show hatte große Begeisterung unter den Zuschauern im Stadion und vor den TV-Geräten ausgelöst. Lopez sang in der Halftime-Show ihre größten Hits „Jenny from the Block“, „Waiting for Tonight“ und „Let’s Get Loud“.