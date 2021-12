Aktuelles

Granate im Rektum – Bombenentschärfer müssen bei skurrilem Fall ausrücken

3. Dezember 2021

So einen Einsatz haben die Bombenentschärfer in England auch nicht alle Tage! Ein Mann kam mit einer Granate in seinem Rektum in die Notaufnahme – seine Begründung ist abenteuerlich.