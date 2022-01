Gift? Hotelgäste liegen bewusstlos neben Pool – sieben Menschen in Lebensgefahr

Mysteriöse Funde in einem Hotel in den USA: Eine Reihe von Hotelgästen in Marysville im US-Bundesstaat Ohio sind möglicherweise Opfer einer nicht näher genannten Vergiftung geworden. Insgesamt seien 14 Menschen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Das berichteten örtliche Medien am Samstag (Ortszeit).

Der Gesundheitszustand von sieben Menschen sei den Berichten zufolge kritisch. Eine Reihe von bewusstlosen Menschen, darunter auch ein zweijähriges Mädchen, wurden neben dem Swimmingpool des Hotels entdeckt.

Der Auslöser war zunächst unbekannt, in ersten Reaktionen vermuteten die Behörden eine Kohlenmonoxid-Vergiftung, wollten aber andere Ursachen nicht ausschließen.

Mehr News zum Thema:

dpa