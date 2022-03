Gesunder Junge (8) infiziert sich mit Corona – wenige Tage später ist er tot

In einem kleinen Dorf nahe der Stadt Leeds in der Region West Yorkshire kam es Ende Januar zu einem tragischen Unglück: Ein achtjähriger, eigentlich kerngesunder Junge ohne Vorerkrankungen starb an einer Corona-Infektion.

„Es gab buchstäblich keine Warnzeichen. Es gab keine Anzeichen dafür, dass so etwas passieren könnte oder passieren würde oder erwartet wurde oder so etwas. Es hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen“, sagte die Mutter des toten Jungen der englischen Zeitung „Daily Mail“. Als der kleine Jasper Bryan Cook am 17. Januar nach Hause kam, habe er nur von Unwohlsein berichtet, einen Tag später sei er positiv auf Corona getestet worden.

Zunächst habe auch alles verhältnismäßig gut ausgesehen, er sei in den Folgetagen nur „ein wenig krank“ gewesen. Ein Arzt sei daher nicht konsultiert worden. Am 21. Januar aber verschlechterte sich der Zustand von Jasper dermaßen rapide, dass er nicht mehr atmen konnte und der Notdienst gerufen wurde.

„Er hinterlässt ein riesiges Loch“

Unmittelbar ging es ins Krankenhaus nach Bradford, wo der Junge noch am selben Tag verstarb. „Er war lustig, frech und wollte nur gestreichelt werden“, erinnerte sich seine Mutter. „Er liebte es zu kuscheln. Er war ein Lego-Fanatiker. Er war ein großer Fan der Formel 1 und von Lewis Hamilton. Wir verbrachten viel Zeit damit, auf dem Sofa zu kuscheln und die Formel 1 zu schauen, und auch den FC Watford, denn Opa war schon immer ein großer Fan.“

Auch sein Vater äußerte sich: „Es hat lange gedauert, bis wir akzeptiert haben, dass es passiert ist und dass er nicht mehr nach Hause kommen wird. Jasper hinterlässt ein riesiges Loch, das nie gefüllt werden kann. Worte können den Verlust, den wir empfinden, nicht wirklich ausdrücken.“

Die Schule, auf die der Verstorbene ging, plant nun einen kleinen Garten, der nach Jasper benannt werden soll. „Dies wird ein Ort der Besinnung und Kontemplation sein und ein bleibendes Vermächtnis an einen so erstaunlichen jungen Mann“, erklärten die Verantwortlichen.

