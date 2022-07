Für die Ukraine: Brasilianisches Scharfschützen-Model stirbt in Charkiw

In Brasilien war Thalita do Valle ein Model. Doch statt des Laufwegs wollte sie lieber Menschen in Not helfen, wie in der Ukraine. Daher ging sie an die Front, um als Scharfschützin gegen russische Truppen zu kämpfen.

Dies wurde der 39-Jährigen nun zum Verhängnis. Denn nach einem Granateneinschlag in ihren Bunker verstarb die Brasilianerin, wie die „New York Post“ berichtet. Dabei war sie keineswegs unerfahren.

Denn Thalita kämpfte bereits im Irak gegen den Islamischen Staat. Dort machte sie auch die Ausbildung zur Scharfschützin bei den kurdischen Freiheitskämpfern, den Peschmerga.

In der Ukraine sollte das Model, was zudem auch Jura studiert hatte, in Charkiw gegen anrückende russische Truppen für Deckung sorgen. Ihr Bruder Theo Rodrigo Viera würdigte Thalita anschließend als Heldin, die ihr Leben für Menschen in Not geopfert hat.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: