Frau schlägt 80-Jährigen im Flieger, weil er Maske zum Essen abnimmt – FBI führt sie ab

Es gibt Geschichten, die einen ratlos machen. Auf einem Delta-Airlines-Flug von Tampa nach Atlanta ist es zur Sache gegangen – Opfer ist ein offenbar schuldloser 80 Jahre alter Mann. Er wurde von einer wütenden Frau angegriffen. Sie schlug zu, weil der Mann seine Maske zum Essen ausgezogen hatte.

Wie „NBC News“ berichtet, kam es in der vergangenen Woche zu dem Vorfall auf dem Flug 2790. Festgehalten wurde der Zwischenfall nicht nur in einem Polizeibericht, die von der Airline zum Einsatz gerufen wurde, sondern auch von anderen Fluggästen. Das Geschehen wurde mit der Kamera festgehalten und später auf Social Media veröffentlicht.

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB

— ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) December 25, 2021