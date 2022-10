Fluglotsen streiken in Italien: Auswirkungen auch auf deutschen Flughäfen

Flugreisende auf dem Weg nach oder aus Italien müssen sich am 21. Oktober auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. An vielen Airports dort streiken am Freitag nämlich die Fluglotsen. Hunderte Flieger bleiben deshalb am Boden, betroffen sind auch Verbindungen nach Deutschland.

Wegen eines Warnstreiks bei der italienischen Flugsicherung Enav bleiben zahlreiche Flieger verschiedener Airlines voraussichtlich am Boden. Gestreikt wird laut Enav unter anderem an den Flughäfen in Rom, Mailand Malpensa und Venedig.

Streik in Italien: Flughafen Düsseldorf betroffen

Auch Ziele in Deutschland sind betroffen: Ita Airways kündigte an, dass Flüge zwischen Frankfurt am Main und Mailand, Düsseldorf und Mailand sowie München und Rom gestrichen wurden.

dpa