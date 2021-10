In Wuhan soll ein Mann sieben Menschen ermordet haben und anschließend von einer Brücke in der chinesischen Stadt gesprungen sein. Der 39 Jahre alte Verdächtige habe eine fünfköpfige Familie und auf der Flucht zwei weitere Menschen getötet, erklärte die Polizei am Dienstag. Nach dem Täter wurde gefahndet.

Der Verdächtige habe am Sonntagabend das Haus eines Mannes in einem Dorf in der Nähe von Wuhan besucht, berichteten lokale Medien. Der Mann sei vorübergehend als Sekretär der Kommunistischen Partei des Dorfes tätig gewesen, und der Verdächtige habe behauptet, er habe etwas mit ihm zu besprechen.

Der Parteisekretär und seine Frau seien am Tatort tot aufgefunden worden, ebenso ihre Schwiegertochter und zwei Enkelkinder. Ein weiteres Kind habe noch gelebt und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Anschließend habe der Verdächtige einen Passanten und einen Autofahrer getötet, dessen Wagen er gestohlen habe.

Der Verdächtige fuhr nach Angaben der Polizei zu einer Brücke über den Jangtse und sprang dort am frühen Montagmorgen ins Wasser.