Zugbrücke zu früh hochgefahren? Fahrradfahrerin fällt durch Spalt und stirbt

In Florida in den USA ist es zu einem tragischen Unglück gekommen. Wie der Sender „WPTV“ berichtet, ist in West Palm Beach eine Frau in den Tod gestürzt, als sie eine Zugbrücke überqueren wollte und diese sich plötzlich öffnete. Das Opfer, welches laut dem Sender noch nicht identifiziert sei, war mit dem Fahrrad auf der Royal Park Bridge unterwegs, als sich die Brücke plötzlich hob.

Nur wenige Meter vom Ende der Brücke entfernt rutschte sie durch einen Spalt. Der Sprecher der Polizei Mike Jachles berichtete, dass die Frau noch versucht habe, sich festzuhalten, es aber nicht geschafft habe. „Ein Passant war in der Nähe, der versuchte, ihr zu helfen, aber tragischerweise fiel sie fünf oder sechs Stockwerke tiefer, landete auf Beton und starb.“

Mehr als sechs Stunden war die Brücke für den Verkehr anschließend gesperrt. Derzeit wird untersucht, wie es zu dem Unglück kam. Denn eigentlich hätte der zuständige Brückenwärter mit Hilfe der Technik auf die Radfahrerin aufmerksam gemacht werden müssen, oder zumindest, dass sich noch Personen auf der Brücke befinden.

Schranken und Alarme hätten wiederum dafür sorgen müssen, dass die Radfahrerin rechtzeitig zum Stehen kommt. Daher werten Ermittler die Aufzeichnungen von Kameras noch aus um festzustellen, ob die Frau die Warnungen ignoriert hatte, oder ob sie sich bereits auf der Brücke befand, als die Warnhinweise ausgelöst wurden. Laut Polizei war sie „fast drüben“, als sich die Brücke öffnete.

