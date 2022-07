Ex-Formel-1-Pilot Räikkönen hilft im Auto eingesperrten Hund in Italien-Hitze

Eine enorme Hitzewelle hat Italien erreicht. Darunter leiden nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Ein Hund hatte vor wenigen Tagen einen prominenten Schutzengeld: Kimi Räikkönen.

Ein Instagram-Video auf dem Account von Gino Rosato, einem Freund von Räikkönen und Mitglied der Scuderia Ferrari, mit der der Finne 2007 den Weltmeistertitel in der Formel 1 holte, zeigt, wie der Ex-Rennfahrer dem anscheinend in einem Auto eingesperrten Tier in Italien zu Hilfe eilt, indem er ihm mit seiner Tochter einen Becher durch das geöffnete Fenster hält. Räikkönen habe seinen Eisbecher ausgeleert, mit Wasser gefüllt und es dem Hund in dem Auto gegeben, schrieb Rosato unter das vor wenigen Tagen hochgeladene Video:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gino Rosato (@gino_rosato)



Unter dem Beitrag dankten zahlreiche Nutzer dem 42 Jahre alten Finnen, der sich mit seiner Familie im Toskana-Urlaub befindet, für die Tat. Einige äußerten ihren Unmut darüber, dass das Tier in dem Auto eingesperrt war.

Der Deutsche Tierschutzbund etwa warnt davor, Hunde bei Hitze im Auto zu lassen, weil die Temperaturen binnen kurzer Zeit stark ansteigen und Sauerstoffmangel sowie Kreislaufprobleme zum Tod des Tieres führen können.

dpa