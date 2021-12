Eurojackpot erneut geknackt: Tipper aus Deutschland gewinnt über 12 Millionen Euro

Schöne Bescherung: Zum zweiten Mal in Folge wurde der Eurojackpot geknackt – und zum zweiten Mal geht der Gewinn nach Deutschland!

Nachdem am vergangenen Freitag (17. Dezember) eine Frau aus Dortmund satte 73 Millionen Euro abgeräumt hatte, lag an Heiligabend (24. Dezember) ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk unter dem Baum eines Tippers aus Rheinland-Pfalz. Die Person oder Spielgemeinschaft knackte an Heiligabend den Eurojackpot und kassiert nun rund 12,66 Millionen Euro, wie die bei Eurojackpot federführende Gesellschaft Westlotto im westfälischen Münster mitteilte.

Woher aus Rheinland-Pfalz der Glückliche oder die Glücklichen kommen, war zunächst nicht bekannt.

dpa