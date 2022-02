Erstes Model mit Down-Syndrom: Sofia Jirau schreibt „Victoria’s Secret“-Geschichte

Die US-amerikanische Modemarke „Victoria’s Secret“ möchte neue Wege gehen. Daher stellte das Label nun das erste weibliche Model mit Down-Syndrom vor. Sofia Jirau aus Puerto Rico ist dabei eine von „18 dynamischen Frauen mit unterschiedlichstem Hintergrund“, wie es in der Kampagne heißt.

Sie und die 17 anderen Frauen stellen dabei die „Love Cloud“-Kollektion des Dessoushändlers vor. Für die 24 Jahre alte Frau geht damit ein Traum in Erfüllung. „Eines Tages habe ich es geträumt, ich habe dafür gearbeitet und heute ist ein Traum wahr geworden“, schrieb sie dazu auf Instagram. „Endlich kann ich euch mein großes Geheimnis verraten… Ich bin das erste ‚Victoria’s Secret‘-Model mit Down-Syndrom! Danke an euch alle, dass ihr mich immer bei meinen Projekten unterstützt. Danke an ‚Victoria’s Secret‘, dass sie in mir ein #WithoutLimits-Model sehen und mich in die Love Cloud Collection Inklusionskampagne aufgenommen haben. Das ist erst der Anfang, jetzt hat es wirklich Gestalt angenommen! Innerlich und äußerlich gibt es keine Grenzen.“

Jirau ist noch lange nicht am Ziel

Erstmals auf dem Laufsteg stand Jirau auf der New York Fashion Week 2020. Schon damals war sie stolz darauf, „eines der wenigen Models mit Down-Syndrom zu sein, die es geschafft haben, an dem wichtigen Mode-Event teilzunehmen“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sofía Jirau (@sofiajirau)

Doch ihre Träume sind damit noch lange nicht am Ende. Dem Magazin „People“ gestand sie zudem, dass sie ein großer Fan von Jennifer Lopez sei, womit das nächste Ziel klar ist: „Ich möchte Jennifer Lopez treffen. Ich mag’s, wie sie sich kleidet und wie sie ist. Ich liebe alle ihre Kleider. Ich liebe ihre Songs, ihre CDs, ihre Fotos. Alles!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sofía Jirau (@sofiajirau)

Wahrscheinlich wird ihr aber auch das noch gelingen. Denn ihr Mantra trägt sie stets mit sich und gibt es auch gerne an andere weiter. „Das Wichtigste bei der Erfüllung meiner Träume ist es, den Menschen auf der ganzen Welt zu zeigen, dass es keine Grenzen gibt und sie zu inspirieren, für ihre eigenen Träume zu kämpfen. Deshalb sage ich immer: ‚Im Inneren und im Äußeren gibt es keine Grenzen‘, um die Menschen zu motivieren, die Grenzen zu durchbrechen, die sie sich selbst auferlegen.“

