Nach einer verunglückten Masken-Demonstration im TV hat Cyril Ramaphosa, südafrikanischer Präsident, die Lacher auf seiner Seite. Zum Ende einer Rede an die Nation hatte der 67-Jährige am Donnerstag vor laufenden Kameras sichtliche Probleme mit dem Anlegen seines Mundschutzes.

So sah das Ganze aus:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Am Freitag sagte er dann selbstironisch bei einem Pressetermin in Johannesburg: „Allen, die gestern über mich gelacht haben, sage ich: Ich werde eine TV-Sendung starten und den Leuten beibringen, wie man eine Maske anlegt…“ Seine verzweifelten Versuche mit der Maske hatten in sozialen Medien für Spott gesorgt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Bei seiner Rede hatte er vorsichtige Lockerungen der Ausgangssperre erläutert. Sein Finanzminister Tito Mboweni kündigte am Freitag Kürzungen und Umschichtungen im Haushalt zur Finanzierung eines von Ramaphosa angekündigten milliardenschweren Rettungspaketes an.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Es soll die verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise im Lande abfedern. Kürzungen soll es etwa im Tourismussektor geben, der zum Erliegen gekommen ist. Mboweni verteidigte zudem Gespräche mit der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IMF).

Die Regierung hatte vor einigen Wochen im Kampf gegen das Coronavirus eine strenge Ausgangssperre verhängt. Millionen von Südafrikanern in der informellen Wirtschaft oder ohne Arbeit kämpfen seitdem um ihr Überleben; Armut und Nahrungsmittelsicherheit haben sich dramatisch verschlechtert. Schon vor den Restriktionen steckte Afrikas zweitgrößte Volkswirtschaft in einer wirtschaftlichen Schieflage.