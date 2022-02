Englische Studie enthüllt: Neuer Totimpfstoff Valneva eignet sich nicht als Booster

In einer englischen Studie mit knapp 3000 Teilnehmern haben Wissenschaftler die verschiedenen Impfstoffe auf ihre Wirkung und ihr mögliches Potenzial, als Booster eingesetzt zu werden, untersucht. Dabei wurden alle möglichen Kreuzungen untereinander ausprobiert, um herauszufinden, welcher Impfstoff sich als bester Booster eignet.

Die beteiligten Impfstoffe waren Astrazeneca, Biontech/Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Valneva und CureVac. Veröffentlicht wurden die Studien bereits in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“, auf die sich auch der „Merkur“ bezieht. In 13 Versuchs- und Kontrollgruppen wurden insgesamt 20 verschiedene Booster-Kombinationen geprüft.

Anschließend wurde vier Wochen gewartet und dann errechnet, um welchen Faktor die Antikörpertiter stiegen. Es ging also nicht darum, welcher Faktor der Höchste war, sondern welche Kombination den besten Schutz bringt. Demnach hatte den höchsten Faktor eine Zweifach-Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca und ein Booster von Moderna. Auch bei zwei Biontech-Impfungen war Moderna als Booster am besten.

Valneva: Hohe Wirksamkeit, nur nicht als Booster

Insgesamt zeigte das Ergebnis aber, dass alle Booster-Impfungen zu einer Steigerung des Immunwerts führen. Lediglich bei einem Impfstoff wurde der Wert nicht sonderlich angehoben. Demnach hatte der Totimpfstoff Valneva in allen Kombinationen nur wenig Wirkung. Allerdings wird hervorgehoben, dass die Wirksamkeit von Valneva damit nicht in Frage gestellt ist. Auch die Forscher betonen, dass es nichts mit der Sicherheit des Impfstoffs an sich zu tun habe. Es eignet sich lediglich nicht als Booster.

Allerdings wird auch davor gewarnt, die Studie falsch zu verstehen. Denn es gehe lediglich um die Antikörper, nicht aber um die generelle Wirksamkeit der Impfstoffe.

