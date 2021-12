Zweijährige wirft Geldscheine aus Auto und löst damit Unfallserie aus

Eine Zweijährige hat in Oberbayern eine Tüte mit Geldscheinen aus dem Auto geworfen – und damit eine Unfallserie ausgelöst. Das Mädchen spielte während der Fahrt mit der Tüte, während ihr Vater am Steuer seines Wagens saß, wie die Polizei am Dienstag bestätigte.

Die Tochter warf bei dem Vorfall am Sonntag die Plastiktüte, die einen größeren Geldbetrag enthielt, aus dem Fenster. Daraufhin stoppte der Vater den Wagen und lief auf die B471 bei Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck), um die flatternden Geldscheine einzusammeln.

Ein entgegenkommender Autofahrer musste den Angaben zufolge wegen des Mannes abbremsen. Der nachfolgende Fahrer konnte nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf seinen Vordermann auf. Es folgten weitere Zusammenstöße, bei denen eine Frau durch einen ausgelösten Airbag leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Der Mann konnte der Polizei zufolge den Großteil der Scheine wieder einsammeln.

