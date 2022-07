Ekel-Video aus Mallorca: So werden die Gläser im Bierkönig „gespült“

Wer einen Urlaub an der Playa de Palma auf Mallorca verbringt, kommt in der Regel kaum drum herum, wenigstens einmal den legendären Bierkönig auf der Schinkenstraße zu besuchen. Doch ein aktuelles TikTok-Video lässt das Image des Partytempels erheblich bröckeln.

Auf dem Clip ist zu sehen, wie ein Bierkönig-Mitarbeiter benutzte Gläser spült – oder eben auch nicht: Lediglich für einen kurzen Moment hält er sie unter Wasser, taucht sie dann einmal ins Spülbecken und sortiert sie dann zu den Gläsern, die vom Personal am Ausschank wieder benutzt werden können:

Schon unter normalen Umständen wäre dieses Vorgehen äußerst unhygienisch. In Zeiten der Corona-Pandemie allerdings bekommt das Ganze noch einen mehr als faden Beigeschmack. „Nicht ohne Grund kommen alle mit Corona wieder“, lautet einer von vielen Kommentaren unter dem Ekel-Video. Ein anderer User versucht es mit Humor zu nehmen: „Also trinken quasi alle aus einem Glas.“

Bierkönig äußert sich zu Spülvideo – interne Untersuchungen eingeleitet

Laut „Bild“-Informationen soll der Angestellte in dem Video, das am 21. Juli aufgenommen worden sei, zwar neu an dieser Position gewesen sein, akzeptabel ist seine Spültechnik aber natürlich trotzdem nicht. Das unterstrich auch der Bierkönig auf „RTL“-Nachfrage: „Das Unternehmen hat strenge Reinigungs- und Hygieneprotokolle für das gesamte Lokal und insbesondere für die Theken und die Reinigung der Gläser. […] Was in dem Video zu sehen ist, entspricht definitiv nicht unseren Vorgaben und unserer Arbeitsweise, weshalb bereits gestern, direkt nach Veröffentlichung des Videos, interne Untersuchungen eingeleitet wurden, um herauszufinden, warum dieses punktuelle Fehlverhalten nicht direkt entdeckt und unterbunden wurde. Des Weiteren wurden alle Mitarbeiter noch einmal mit dem Protokoll vertraut gemacht und an die strikte Einhaltung erinnert.“ Man bedaure den Fall sehr und werde alles dafür tun, dass so etwas in Zukunft nicht noch einmal vorkomme.

Mehr Mallorca-News: