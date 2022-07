Düsseldorf: „City Toilet“ soll das Problem mit öffentlichen Toiletten lösen

Wer kennt es nicht? Ihr seid unterwegs, relativ weit weg von zu Hause und dem heimischen Porzellanthron und plötzlich drückt die Blase. Oder gar Schlimmeres?

Für solche Fälle gibt es öffentliche Toiletten. Nur sehen die meist auch genau so aus. Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat nun aber ein neues Konzept beschlossen. Das bisherige Kooperationsprogramm „City Toilet“ wird aber nicht aufgegeben, sondern in das neue Konzept integriert.

Bislang wurde dies vom Amt für Gebäudemanagement übernommen. Deren Projekt „Nette Toilette“ soll wiederum eingestellt und in das neue Konzept überführt werden. Der Name „City Toilet“ soll dabei beibehalten und ausgebaut werden mit Logos zur besseren Erkennbarkeit, so die Stadtkämmerin Dorotheé Schneider.

Leicht erkennbar, flexible Handhabung

Mit in die Kooperation einbezogen werden sollen künftig auch Gastronomen, die ihre Anlagen kostenfrei zur Verfügung stellen. Dafür werden sie mit einem Entgelt zwischen 100 und 150 Euro entlohnt. Dabei ist Flexibilität für alle der Schlüssel. So sollen die Kooperationen kurzfristig eingegangen oder gekündigt werden können.

Wer bisher alles teilnimmt, kann ganz leicht mit dem Logo und der Aufschrift „City Toilet“ in roter Schrift auf weißem Grund an den Ladentüren erkannt werden. Auch ob die Anlagen barrierefrei sind, soll erkennbar sein.

Insgesamt hofft die Stadt, 120 Toilettenanlagen so zur Verfügung stellen zu können. Weitere Unternehmen, die mitmachen wollen, werden ebenfalls gesucht. Hierzu kann man sich unter der E-Mail an [email protected] melden oder Informationen anfordern.

Wer wissen möchte, wo es bereits überall eine öffentliche Örtlichkeit in Düsseldorf gibt, der kann dies unter www.duesseldorf.de/gebaeudemanagement/city-toilet.html abrufen.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: