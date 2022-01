Dramatisches Video: Verletzter Pilot in letzter Sekunde aus Wrack gerettet

Ein Video einer dramatischen Rettungsaktion in der US-Metropole Los Angeles sorgt im Netz für Furore. Die Polizei veröffentlichte am späten Sonntagabend (Ortszeit) einen Clip, der zeigt, wie Einsatzkräfte einen Verletzten aus einem auf Bahngleisen notgelandeten Kleinflugzeug ziehen. Wenige Sekunden später kracht ein Zug in das Wrack.

Innerhalb weniger Stunden wurde das rund 18 Sekunden lange Video auf Twitter rund 1,3 Millionen Mal angeklickt. Die Beamten „legten Heldenmut und schnelles Handeln an den Tag, indem sie das Leben eines Piloten retteten“, schrieb die Polizei zu dem Clip:

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022