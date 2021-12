Studie: Dieses neue Corona-Symptom ist ein Omikron-Anzeichen

Während in Deutschland die Fallzahlen der neuen Corona-Variante Omikron steigen, ist sie in anderen Ländern längst dominant und sorgt für Rekordzahlen. Doch wie erkennt man, ob man an Corona – in diesem Fall an der Omikron-Variante – erkrankt ist? Ein neues Symptom könnte Aufschluss geben!

In Großbritannien sorgt die Omikron-Variante für chaotische Zustände, mittlerweile liegen die Zahlen der Neuinfektionen über 100.000 täglich. Dadurch, dass die Omikron-Variante in Großbritannien schon dominant ist, gibt es aber von dort auch wichtige Erkenntnisse über die noch relativ unerforschte Mutante.

Neues Corona-Symptom durch Omikron ist offenbar Appetitlosigkeit

Dazu zählt nun auch ein neues Symptom, das im Kontext der bisherigen Corona-Varianten noch kein großes Thema war: Appetitlosigkeit. Das geht aus einer Datenstudie aus England hervor.

Demnach wurde bei Infizierten registriert, an welchen Symptomen sie im Zeitraum ihrer Infektion gelitten haben. Diese Resultate wurden laut englischer Tageszeitung „Daily Mirror“ dann, um sie auf die Omikron-Variante zu spezifizieren, mit den Erkenntnissen der vergangenen Monate verglichen – als die Delta-Variante noch die in Großbritannien dominante war.

Corona: Welche weiteren Symptome hat Omikron?

Nach wie vor treten Symptome wie Husten, Fieber oder Geruchs- und Geschmacksverlust auf. Dass allerdings ein Hungergefühl gar nicht erst oder nur sehr eingeschränkt einsetzt, sei eine neue Erkenntnis in Bezug auf Omikron. Weiteren Aufschluss darüber dürften weitere Studien in den kommenden Wochen und Monaten bringen.

