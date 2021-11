Pornos an Schüler verschickt: Lehrerin nach einer Woche gefeuert

Das hatte sich die 19 Jahre alte frischgebackene Lehrerin Emily Durden sicher anders vorgestellt. Nur eine Woche, nachdem sie als Lehrerin angestellt war, musste sie ihren Job bereits wieder an den Nagel hängen. Und schlimmer noch: Sie muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Denn die Teenagerin aus dem Bundesstaat North Carolina hatte in einer Schule in Cleveland (USA), wo sie wenige Tage zuvor ihren Job angetreten hatte, ihren Schülern Pornovideos und entsprechende Bilder geschickt. Die Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 und 14 Jahren staunten daher nicht schlecht.

>> Lehrerin verprügelt Schülerin brutal im Unterricht – Video zeigt Vorfall <<

Durden wird nun vorgeworfen, pornographisches Material verbreitet und an Minderjährige weitergeleitet zu haben. Nach einer Kaution von 50.000 US-Dollar wurde sie aber inzwischen wieder freigelassen. Jedoch nur unter Auflagen, wie es weiter heißt. Demnach darf sie sich erstmal keiner Schule mehr nähern und auch jeglicher Kontakt mit ihren männlichen Schülern ist ihr vorerst untersagt.

A former substitute teacher at Crest Middle School is accused of sending explicit video and messages to students. Investigators say the 19 yo teacher reportedly admitted to the crimes during her 9 days on the job, even telling a 13 yo to meet her after class for sexual activity. pic.twitter.com/RKQDPrp157

— Ken (@kenlemonWSOC9) November 22, 2021