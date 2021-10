Bei einem Busunglück in China sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, einer wurde am Montag noch vermisst. Der Bus mit 51 Insassen war von einer Brücke in einen Fluss gestürzt. Das Unglück passierte am Montag im Kreis Pingshan nordwestlich der Stadt Shijiazhuang in der Provinz Hebei, wie das Staatsfernsehen CCTV berichtete.

37 Bus-Insassen wurden lebend gerettet. Einige hatten nach dem Sturz in die Fluten des Hutuo-Flusses aus dem Bus klettern und sich auf dem Wrack in Sicherheit bringen können, wie auf einem Video zu sehen war.

>> Fünf Tote nach Unfall mit Grundschulbus – vier Schüler tot <<

Die flache Brücke war überflutet, weil ein Reservoir weiter flussaufwärts Wasser abgelassen hatte, wie Staatsmedien berichteten. Doch waren Fahrzeuge trotzdem durch das Wasser gefahren, um auf die andere Seite zu kommen. Der Fahrer des Busses wurde festgenommen, der Unfallhergang wurde untersucht.