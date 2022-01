„Bulli Bai“: Mehr als 100 Musliminnen in App zum Kauf angeboten

In Indien hat eine App namens „Bulli Bai“ für Empörung gesorgt, in der mehr als hundert Musliminnen in einer Online-Auktion zum „Kauf“ angeboten worden sind. Inzwischen wurden eine 19-jährige Frau und zwei 21-jährige Männer festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weitere Festnahmen seien geplant.

In der App waren Bilder von Frauen zu sehen und entwürdigende Texte zu lesen – darunter bekannte Journalistinnen, Aktivistinnen, eine Pilotin und eine Politikerin, wie indische Medien berichteten. Eine Betroffene hat einen Screenshot „ihrer“ Anzeige veröffentlicht:

It is very sad that as a Muslim woman you have to start your new year with this sense of fear & disgust. Of course it goes without saying that I am not the only one being targeted in this new version of #sullideals. Screenshot sent by a friend this morning.

Happy new year. pic.twitter.com/pHuzuRrNXR

— Ismat Ara (@IsmatAraa) January 1, 2022