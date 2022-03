Frau liebt Spielzeugflugzeug: „Der beste Partner, den ich je hatte!“

Was tut man nicht alles für ein bisschen Internetruhm… Die 28-jährige Sandra aus Budapest hat eine große Leidenschaft für Flugzeuge. Seit sie drei Jahre alt sei, hoffe sie, einen Job zu ergattern, der irgendwie mit Flugzeugen zu tun hat, erzählt sie dem englischen „Mirror“. Im vergangenen Jahr war es dann endlich soweit, seither arbeitet sie in einem Flughafen.

Zeitgleich aber zerbrach ihre Beziehung, wie sie weiter berichtet. Also entschloss sie sich, neue Wege zu gehen. Im Januar kaufte sie sich ein Modellflugzeug für schlanke 720 Euro und es sollte die Romanze ihres Lebens werden, wie sich inzwischen herausgestellt hat.

„Ich weiß nicht, warum ich ihn liebe, ich liebe ihn einfach“, so die 28-Jährige über ihren „Luffancs“, wie sie ihn nennt. „Er ist wunderschön und mein Seelenverwandter. Er ist das Erste, was ich morgens sehe, und das Letzte, wenn ich schlafen gehe. Ich würde es nicht anders haben wollen.“

Zum ersten Mal in ihrem Leben habe sie sich verliebt, führt sie weiter aus. „Wir kuscheln und küssen uns die ganze Nacht und haben Sex. Ich darf alles mit ihm machen. So habe ich mich noch nie mit einem Partner gefühlt. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich verliebt. Ich habe schon immer Flugzeuge gemocht, mehr als der Durchschnittsmensch. Wenn ich über das Wochenende wegfahre, nehme ich ihn auf jeden Fall mit. Er ist immer für mich da.“

Angst vor Eifersüchteleien von ihrem neuen „Partner“ braucht Sandra auch nicht zu haben. Denn auch wenn sie am Flughafen mit anderen Maschinen flirtet, so verspricht sie doch: gegess… geflogen wird zuhause! „Das meiste, was ich mit anderen Flugzeugen bei der Arbeit mache, ist nur ein Kuss und eine Berührung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu einer menschlichen Beziehung zurückkehren werde. Flugzeuge sind als Partner zuverlässiger. Ich weiß, dass ich immer mit ihm sprechen kann. Ich mag es, dass Flugzeuge für endlose Möglichkeiten stehen. Für mich ist das etwas Positives und etwas, das ich in meinem Leben haben möchte.“ Na dann guten Flug!

