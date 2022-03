Besser und schneller durch die Corona-Infektion – dieses Mittel soll helfen

Gerade durch die Omikron-Variante ist es für die meisten Menschen keine Frage mehr, ob man sich mit Corona infiziert – sondern vielmehr wann. Wenn es dann soweit ist, ist ein milder Verlauf natürlich wünschenswert. Und offenbar gibt es einige Mittel, die ihren Teil dazu beitragen. Eins davon sind Probiotika.

Weniger Corona-Symptome durch Probiotika?

Im Rahmen einer Studie, die in einem medizinischen Journal veröffentlicht wurde, haben Wissenschaftler den Einfluss von Probiotika auf die Symptomatik und die Ausscheidung der Viren bei einer Corona-Infektion ausgearbeitet. Dabei wurden Studienteilnehmer gegenübergestellt, die entweder mit Probiotika behandelt wurden oder ein Placebo bekamen. Insgesamt gab es 293 Probanden.

Das Erstaunliche: Die 147 Teilnehmer in der probiotischen Gruppe hatten nur über einen kleinen Zeitraum mit Corona-Symptomen wie Fieber, Husten, Atemprobleme, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall und Erschöpfung zu kämpfen. Bei den insgesamt 146 Teilnehmern in der Placebo-Gruppe hingegen wurde eine höhere Infektiosität, die auch länger andauerte, festgestellt. Sie mussten also länger mit einer höheren Viruslast in ihrem Körper leben.

Die Wissenschaftler, die die Studienergebnisse publiziert haben, sehen einen besseren Immunreaktion derjenigen, die mit Probiotika (zum Beispiel Joghurt, Sauerkraut und Saure Gurken) auf die Corona-Infektion „vorbereitet“ wurden. Ihr Körper sei dadurch besser gerüstet gewesen