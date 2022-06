Bange Momente über dem Atlantik: Flugzeug unter Wasser – in 9000 Meter Höhe!

Abstürze, Technikausfälle und sogar Blitzeinschläge in beängstigender Höhe, das hat man bei Flugzeugen alles schon gesehen. Was aber auf einem Flug von London nach Washington der britischen Linie British Airways geschah, war für alle Beteiligten neu.

bereits sieben Stunden war der Flieger unterwegs, als plötzlich Wasser vom oberen Deck ins Untere strömte. Ein Video, das aktuell auf Social Media kursiert, zeigte das wahre Ausmaß. Wie ein Wasserfall bahnte sich das Wasser seinen Weg über die Treppen, die Gäste wurden sicherheitshalber in andere Teile des A380 verlegt.

British Airways A380 cabin fills with water from the upper deck during a flight between Heathrow to Washington DC. The aircraft continued for a safe landing in Washington. https://t.co/Kx7E0JlCX5 pic.twitter.com/UOv7LOflsC

