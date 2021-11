Ballon d’Or 2021: Hat Lionel Messi bereits den Preis gewonnen?

Am Montagabend (29. November) ist es wieder soweit. Der Fußball verleiht eine seiner wohl prestigeträchtigsten Auszeichnungen: Die Wahl zum Weltfußballer des Jahres, den Ballon d’Or.

Und seit einigen Tagen soll bereits schon feststehen, wer die begehrte Auszeichnung erhält. So tauchten zuletzt immer wieder Leaks auf, wonach der argentinische Superstar Lionel Messi die Auszeichnung zum siebten Mal erhält. Zuletzt behauptete die beiden Journalisten Josep Pedrerol von der spanischen Fußball-TV-Show „El Chiringuito“ und Matte Moreno vom italienischen Onlinemagazin „Calciomercato“, dass der Argentinier erneut als Sieger aus der Abstimmung hervorgeht.

Bayernstürmer Robert Lewandowski soll in dieser Abstimmung sogar noch hinter Karim Benzema von Real Madrid nur auf Platz drei landen. Auch der ehemalige französische Nationalspieler Patrice Evra gratulierte Messi bereits zu seinem Gewinn:

Patrice Evra reluctantly congratulates Messi for winning the Ballon d’Or after saying he was bored of always seeing Messi win the award… pic.twitter.com/2O21x5ImdB

— MC (@CrewsMat10) November 28, 2021