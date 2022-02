Bachelor-Vorbereitungen !!!NICHT VERÖFFENTLICHEN!!!

Sammler (Sendetermine, …):

Nach einem völlig absurden Date anlässlich des Día de Muertos wird die fünfte Folge noch wilder. Erst kommt es in der Ladys-Villa wegen eines Armbands zu völlig überzogenen Diskussionen und spätestens als Emily von Strasser von ihrem Kuss mit Dominik berichtet, ist die Laune bei allen Beteiligten am Boden. Noch schlechter wird sie bei den drei Kandidatinnen, die in der „Nacht der Rosen“ keine der begehrten Schnittblumen erhalten: Für Nachzüglerin ist Chiara Madonna ist die „Bachelor“-Reise schon wieder vorbei – und auch Valeria Peréz Cortés und Christina Aurora müssen ihre Koffer packen.