Australierin mit zwei Vaginas erklärt: „Eine für den Job, eine fürs Private!“

Auf dem Erotik-Portal OnlyFans ist die Australierin Evelyn Miller ein Star. 75.000 US-Dollar verdient sie dort pro Monat. Und das hat unter anderen diesen besonderen Grund: Sie hat zwei Vaginas.

Allerdings erfuhr die heute 31-Jährige erst im Alter von 20 Jahren von ihrer zweiten Vagina, wie sie gegenüber dem Portal „Ladbible“ erklärt. Ein Schwangerschaftsabbruch brachte Aufklärung. Dabei kam auch heraus, dass sie nicht nur ein zweites Geschlechtsteil, sondern gleich den gesamten Gebärapparat doppelt im Bauch vertreten hat.

„Dann hatte ich einen Schwangerschaftsabbruch, als ich 20 war, und im Krankenhaus wurde mir nach dem Eingriff gesagt, dass sie den Embryo nicht finden konnten. Nach einer inneren Untersuchung stellte man fest, dass er sich in meiner anderen Gebärmutter befand – von der ich nicht wusste, dass ich sie hatte.“

Es sei eine große Erleichterung gewesen herauszufinden, warum sich alles ständig anders und unerklärbar anfühlte. „Als ich anfing, Sex zu haben, fühlte es sich für mich jedes Mal anders an, und erst durch den Abbruch fand ich heraus, was los war.“ Ab diesem Zeitpunkt wollte sie ihre zweite Vagina aber nicht mehr missen, wie sie weiter ausführt.

Doppelt so viele Geschlechtsteile bedeutet doppelt so viel Spaß

Denn für ihr Leben als Escortdame war die Sache mit der zweiten Vagina regelrechter Luxus. „Ich habe etwa sieben Jahre lang als unabhängige Escortdame gearbeitet und bin um die Welt gereist. Ich konnte eine Vagina für die Arbeit und eine für mein Privatleben benutzen, was mir die Arbeit emotional und körperlich sehr erleichterte.“ Nachdem sie diesen Job aufgab, stieg sie bei OnlyFans ein. Heute hat sie nicht weniger Spaß an der schönsten Nebensache der Welt.

„Sex in jeder Vagina fühlt sich sehr, sehr unterschiedlich an. Ich bevorzuge eine Seite, aber es hängt von der Position und der Form des Mannes ab, in welcher ich Sex haben möchte. Mit zwei Vaginas macht mein Sexleben viel mehr Spaß – wir können in einer Seite Sex haben und in der anderen ein Spielzeug benutzen, und es gibt alle möglichen Stellungen und Dinge, die ich ausprobieren kann. Beide fühlen sich für mich sehr unterschiedlich an, und so habe ich herausgefunden, was ich auf beiden Seiten mag und was nicht.“

Inzwischen ist sie Mutter eines kleinen Sohnes, der mit Hilfe eines Kaiserschnitts gesund zur Welt kam. „Ich habe mein Baby im Juni 2021 in der 37. Woche bekommen – ein gesunder kleiner Junge, der allerdings nur 5,5 Pfund wog, weil er in meiner kleinen Gebärmutter nicht richtig wachsen konnte.“

Mittlerweile ist sie wieder schwanger, nun aber auf der „richtigen“ Seite, wie sie erklärt. Mit Hilfe der Ärzte wird die Schwangerschaft genau beobachtet, für die 36. Woche ist bereits ein erneuter Kaiserschnitt geplant.

