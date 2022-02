Morddrohungen nach Falschmeldung: Impfgegner bedrohen Arzt

Fake News über Facebook und daraus resultierende Hetze haben zu Morddrohungen gegen einen Arzt in Australien geführt. Angeblich seien zwei Mädchen in der Klinik von Dr. Wilson Chin, einem Arzt an der australischen Gold Coast im Südosten des Landes, verstorben, nachdem sie Impfungen von Pfizer erhalten hatten. Daraufhin wurde der Arzt über das Internet von Impfgegnern massiv bedroht, berichtet die Online-Ausgabe der Tageszeitung „Guardian„.

Nachdem die Berichte über Facebook auftauchten, sei eine weit verbreitete Panik ausgebrochen, so Chin. Die Mädchen erlitten einen, wie Chin es nannte, „normalen“ Ohnmachtsanfall, als sie vor zwei Wochen in der Klinik beobachtet wurden, und haben sich seitdem erholt.

In einem Beitrag auf einer Facebook-Seite, der angeblich ein „persönlicher Augenzeugenbericht“ war, wurde jedoch fälschlicherweise behauptet, die Mädchen hätten „heftige Krämpfe“ erlitten und seien später im Wartezimmer gestorben. Ein anderer Facebook-Nutzer postete falsche Informationen, in denen die Mädchen als „nicht ansprechbar, als die Ambulanz eintraf“ beschrieben wurden, und forderte andere auf, den Beitrag zu teilen.

Als Konsequenz nahm die Klinik schließlich die Einführung des Impfstoffs für Fünf- bis 11-Jährige zurück, nachdem Chin und seine Kollegen Morddrohungen erhalten hatten. Seit dem 10. Januar dürfen in Australien auch Kinder ab dem Alter von fünf Jahren mit dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft werden. Landesweit liegt die Zahl der Altersgruppe der Fünf- bis 11-Jährigen bei fast 36%, die mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben.

I can confirm that this is true , I just called this centre and confirmed dr Wilson chin and asked about the 2 girls that collapse after the vaxx and the lady abruptly said “ we have already given statements to channel.7 and channel 9 ….so wonder if they will run the story ?? https://t.co/NLztYbLdq6

— Caughtup.au (@kate84russ) January 21, 2022