Amokalarm an Siegburger Schule: Schüsse in die Luft, verdächtiger Rucksack gefunden

Schreckliche Bilder aus Siegburg: Unzählige Polizisten, Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber sind an einer Realschule in Siegburg unterwegs. Der Auslöser für den Amokalarm: Ein Unbekannter hat an der Schule mit einer Waffe hantiert und mehrfach in die Luft geschossen. Nahe vom Berufskolleg wurde nun ein verdächtiger Rucksack gefunden.

Die Polizei in Siegburg hat am Mittwoch unter einem Fahrzeug an einem Berufskolleg einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Er werde nun von einem Entschärfer untersucht, teilte die Polizei auf Twitter mit. Für diese Zeit werde der nahe gelegene Siegburger Bahnhof gesperrt und der Zugverkehr eingestellt. Ein Polizeisprecher sagte, bei dem Gegenstand handele es sich um einen Rucksack, den ein Verdächtiger weggeworfen haben soll.

Aktueller #Einsatz

📍Im Bereich der Alex.-von-Humbold-Realschule in #Siegburg gibt es eine #Gefahrenlage.

📍Wir sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort und klären die Situation.

❌Bitte meiden Sie großräumig den Bereich. Folgen Sie uns hier und auf Facebook für weitere Infos. pic.twitter.com/gT9OE3a9tS — Polizei NRW SU (@polizei_nrw_su) November 9, 2022

An einer knapp zwei Kilometer vom Berufskolleg entfernten Realschule hatte es kurz zuvor einen Amokalarm gegeben. Zeugen hatten angegeben, eine verdächtige Person mit einer Waffe gesehen zu haben. Die Polizei hat nach Angaben des Sprechers zwei verdächtige junge Männer gestellt. Sie würden nun vernommen, seien aber bislang nicht festgenommen. Einem von ihnen soll der Rucksack gehören.

Amokalarm in Siegburg: Eine vermummte Person schießt in die Luft

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte eine Zeugin auf dem Schulgelände eine vermummte Person beobachtet, die mit einer Langwaffe in die Luft geschossen habe. Weitere Zeugen hörten Knallgeräusche. Die Fahndung laufe. «Es wurden mehrere Personen angetroffen, auf die die Täterbeschreibung passt. Sie werden zurzeit von uns überprüft», sagte der Sprecher. «Von einer Festnahme kann man noch nicht sprechen.»

Auf dem Gelände entdeckten Beamte Reste von Feuerwerkskörpern, wie der Sprecher sagte. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, Spezialkräfte durchsuchten das Gebäude. Dort seien aber keine verdächtigen Personen oder Gegenstände gefunden worden. Die Schüler und Lehrer hatten sich in Klassenräumen eingeschlossen und wurden daraufhin nach und nach aus dem Gebäude geleitet.

Die Polizei hat die Alexander-von-Humboldt-Realschule am Vormittag weiträumig abgesperrt, über dem Bereich kreiste ein Polizeihubschrauber.

dpa